Лунин или Куртуа — будущий тренер Реала Хаби Алонсо сделал выбор

Тренер Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Фамилия следующего главного тренера мадридского "Реала" является одной из главных интриг конца нынешнего сезона. Нынешний наставник Карло Анчелотти с большой долей вероятности покинет команду.

У президента клуба Флорентино Переса есть несколько кандидатов на эту должность, сообщает Madrid-Barcelona.

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Накануне появилось известие о переговорах мадридского "Реала" с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Однако главным претендентом на переезд в Мадрид является бывший футболист "королевского клуба" Хаби Алонсо.

Тибо Куртуа на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарский вопрос в "Реале"

Недавно Хаби Алонсо заявил, что готов провести следующий сезон в "Байере", если немецкий клуб сохранит лидеров команды. Однако уже сейчас известно, что "фармацевты" не смогут выполнить это условие. А значит Хаби Алонсо с большой долей вероятности покинет "Байер".

Андрей Лунин с мячом. Фото: instagram.com/realmadrid/

Испанские журналисты утверждают, что тренер уже ведет переговоры с "Реалом". И у него есть пожелания по формированию трансферной политики "бланкос". Стало известно, кто будет защищать ворота "Реала" в следующем сезоне. Это не Тибо Куртуа и не Андрей Лунин.

Марк Флеккен во время матча. Фото: instagram.com/markflekken/

Хаби Алонсо хочет, чтобы "Реал" подписал нидерландского голкипера Марка Флеккена из английского "Брентфорда". В этом сезоне 31-летний футболист сыграл 32 поединка, пропустил 49 гола и 6 раз отстоял "на ноль". Его трансферная стоимость составляет 10 млн евро.

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