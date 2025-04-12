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Новий тренер Реала зробив вибір між Луніним та Куртуа

12 квітня 2025 09:40
Іван Крутогоров - Редактор
Лунін або Куртуа — майбутній тренер Реала Хабі Алонсо зробив вибір
Тренер Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Іван Крутогоров - Редактор

Прізвище наступного головного тренера мадридського "Реала" є однією з головних інтриг кінця нинішнього сезону. Нинішній наставник Карло Анчелотті з великою часткою ймовірності залишить команду.

У президента клубу Флорентіно Переса є декілька кандидатів на цю посаду, повідомляє Madrid-Barcelona.

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Напередодні з'явилася звістка про переговори мадридського "Реала" з німецьким фахівцем Юргеном Клоппом. Однак головним претендентом на переїзд до Мадрида є колишній футболіст "королівського клубу" Хабі Алонсо.

Тибо Куртуа
Тібо Куртуа на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротарське питання в "Реалі"

Нещодавно Хабі Алонсо заявив, що готовий провести наступний сезон у "Баєрі", якщо німецький клуб збереже лідерів команди. Однак уже зараз відомо, що "фармацевти" не зможуть виконати цю умову. А отже Хабі Алонсо з великою часткою ймовірності залишить "Баєр".

Андрей Лунин
Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Іспанські журналісти стверджують, що тренер уже веде переговори з "Реалом". І в нього є побажання щодо формування трансферної політики "бланкос". Стало відомо, хто захищатиме ворота "Реала" наступного сезону. Це не Тібо Куртуа і не Андрій Лунін.

Марк Флеккен
Марк Флеккен під час матчу. Фото: instagram.com/markflekken/

Хабі Алонсо хоче, щоб "Реал" підписав нідерландського голкіпера Марка Флеккена з англійського "Брентфорда". У цьому сезоні 31-річний футболіст зіграв 32 поєдинки, пропустив 49 голів і 6 разів відстояв "на нуль". Його трансферна вартість становить 10 млн євро.

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