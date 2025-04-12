У Лізі чемпіонів з'явився новий фаворит — суперкомп'ютер назвав пару фіналістів

Мікель Меріно святкує гол у ворота "Реала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Перші чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів зафіксували кілька розгромів та вольових перемог. Список головних фаворитів на перемогу в турнірі знову змінився.

Стала відома пара ймовірних фіналістів Ліги чемпіонів, повідомляє Football Meets Data.

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Ламін Ямаль, Роберт Левандовський та Рафінья. Фото: Reuters/Nacho Doce

Лондонський "Арсенал" здивував експертів у матчі з "Реалом", а Деклан Райс провів найкращий поєдинок за останні місяці. Він двічі забив зі штрафного, а Мікель Меріно довів справу до розгромного рахунку 3:0. "Реал" рано списувати з рахунків, це найдосвідченіша і найтитулованіша команда в ЛЧ. Однак навіть "бланкос" буде складно з честю вийти з цієї ситуації.

Нуну Мендеш тримає на руках Усмана Дембеле. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Саме "Барселона" та "Арсенал" стали головними фаворитами на вихід у фінал Ліги чемпіонів. Імовірність такого поєдинку оцінюється найбільш високо — 23%. Однак і французький "ПСЖ" залишається одним із фаворитів турніру. Парижани першими пропустили вдома гол від "Астон Вілли", але забили у відповідь три м'ячі.

Імовірність фіналів Ліги чемпіонів. Фото: Football Meets Data

У цій парі ще нічого не вирішено, як й у чвертьфіналі за участю "Баварії" та "Інтера" (1:2). Досить висока ймовірність того, що у фіналі ЛЧ узагалі не опиниться ні "ПСЖ", ні "Барселони". Присутність там "Арсеналу" з "Інтером" оцінюється у 22%. Цікаво, що шанси "Баварії" потрапити до фіналу оцінюються низько.

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