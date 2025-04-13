Никиту Крылова нокаутировали в первом раунде боя с Домиником Рейесом на UFC 314

Рейес добивает Крылова. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Майами прошло шоу UFC 314. В одном из поединков дрался бывший украинский боец Никита Крылов, для которого это первый поединок под флагом России.

Соперником Крылова был бывший претендент на титул Доминик Рейес, сообщил портал Новини.LIVE.

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DOMINICK REYES IS BACK! Рейес приземлил левую руку в стиле МакГрегора, отступая назад, KNOCKING OUT Никиту Крылова в первом раунде! 😳🎥 pic.twitter.com/2Dgw8lbC0f - Combat Buzz (@CombatBuzzX) 13 апреля 2025 г.

С Крыловым быстро закончили

Крылов начал поединок агрессивно, пытаясь давить на соперника. Однако уже на первой минуте он пропустил мощный джеб от Рейеса, который серьезно его пошатнул.

Американец не спешил добивать, дав Крылову шанс восстановиться. Однако в середине раунда Никита, бросившись в атаку, нарвался на точный контрудар. Рейес мгновенно воспользовался ошибкой и отправил соперника в нокаут.

Эта победа стала для Доминика Рейеса третьей подряд, укрепив его позиции в ТОП-10 легкого полутяжелого веса. Для Крылова же поражение прервало серию из трех побед над Александром Густафссоном, Волканом Оздемиром и Райаном Спенном.

Теперь у Крылова в карьере 30 побед и десять поражений. У Рейеса 15 выигранных боев и четыре проигранных.

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