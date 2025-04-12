Роналдиньо вернулся в Барселону с важной миссией

Роналдиньо на стадионе "Камп Ноу". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Легендарный футболист Роналдиньо вернулся в клуб, в котором он провел лучшие годы в карьере и завоевал "Золотой мяч". Бразилец собирается помочь команде в конце нынешнего сезона.

Роналдиньо раскрыл цель возвращения в каталонский клуб на своей странице в Instagram.

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Чемпион мира 2002 года Роналдиньо после окончания карьеры наслаждается жизнью в Бразилии, но регулярно путешествует. На этот раз он прибыл в столицу Каталонии и обратился к болельщикам местной "Барселоны".

Что сказал Роналдиньо

Бывший футболист поприветствовал болельщиков "сине-гранатовых" и заявил, что скучал по ним, городу, стадиону и команде. Роналдиньо собирается пробыть в Барселоне долго и поддержать каталонскую команду во время решающего отрезка сезона. Он будет поддерживать игроков и готов пообщаться со всеми желающими болельщиками.

Роналдиньо на отдыхе. Фото: instagram.com/ronaldinho/

"Барселона" претендует на три трофея в этом сезоне. Подопечные Ханса-Дитера Флика вышли в финал Кубка Испании, где встретятся с мадридским "Реалом". На этой неделе каталонцы практически оформили выход в полуфинал Лиги чемпионов после того, как в первом матче 1/4 разгромили дортмундскую "Боруссию".

Также "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 30 матчей. Каталонцы опережают мадридский "Реал" на четыре балла.

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