Роналдіньо повернувся в Барселону з важливою місією

Роналдіньо на стадіоні "Камп Ноу". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Легендарний футболіст Роналдіньо повернувся до клубу, в якому він провів найкращі роки в кар'єрі та здобув "Золотий м'яч". Бразилець збирається допомогти команді наприкінці нинішнього сезону.

Роналдіньо розкрив мету повернення в каталонський клуб на своїй сторінці в Instagram.

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Чемпіон світу 2002 року Роналдіньо після закінчення кар'єри насолоджується життям у Бразилії, але регулярно подорожує. Цього разу він прибув до столиці Каталонії й звернувся до вболівальників місцевої "Барселони".

Що сказав Роналдіньо

Колишній футболіст привітав уболівальників "синьо-гранатових" й заявив, що сумував за ними, містом, стадіоном та командою. Роналдіньо збирається пробути в Барселоні довго й підтримати каталонську команду під час вирішального відрізка сезону. Він буде підтримувати гравців та готовий поспілкуватися з усіма охочими вболівальниками.

Роналдіньо на відпочинку. Фото: instagram.com/ronaldinho/

"Барселона" претендує на три трофеї цього сезону. Підопічні Ганса-Дітера Фліка вийшли у фінал Кубка Іспанії, де зустрінуться з мадридським "Реалом". Цього тижня каталонці практично оформили вихід у півфінал Ліги чемпіонів після того, як у першому матчі 1/4 розгромили дортмундську "Боруссію".

Також "Барселона" очолює турнірну таблицю Ла-Ліги після 30 матчів. Каталонці випереджають мадридський "Реал" на чотири бали.

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