Микиту Крилова нокаутували у першому раунді бою з Домініком Рейесом на UFC 314

Рейес добиває Крилова. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Маямі пройшло шоу UFC 314. В одному з поєдинків бився колишній український боєць Микита Крилов, для якого це перший поєдинок під прапором Росії.

Суперником Крилова був колишній претендент на титул Домінік Рейес, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

DOMINICK REYES IS BACK! Reyes landed a McGregor-like left hand while backing up, KNOCKING OUT Nikita Krylov in the first round! 😳🎥 pic.twitter.com/2Dgw8lbC0f — Combat Buzz (@CombatBuzzX) April 13, 2025

З Криловим швидко закінчили

Крилов розпочав поєдинок агресивно, намагаючись тиснути на суперника. Проте вже на першій хвилині він пропустив потужний джеб від Рейеса, який серйозно його похитнув.

Американець не поспішав добивати, давши Крилову шанс відновитися. Однак у середині раунду Микита, кинувшись в атаку, наразився на точний контрудар. Рейес миттєво скористався помилкою і відправив суперника в нокаут.

Ця перемога стала для Домініка Рейеса третьою поспіль, зміцнивши його позиції в ТОП-10 легкої напівважкої ваги. Для Крилова ж поразка перервала серію з трьох перемог над Александром Густафссоном, Волканом Оздеміром та Раяном Спенном.

Наразі у Крилова в кар’єрі 30 перемог та десять поразок. У Рейеса 15 виграних боїв та чотири програних.

Нагадаємо, раніше новий тренер "Реалу" вибрав голкіпера між Луніним та Куртуа.

У Лізі чемпіонів визначили нового фаворита перед матчем-відповіддю чвертьфіналу.

Юрген Клопп може змінити Карло Анчелотті в мадридському "Реалі".

Бразильська легенда Роналдіньо повернувся в "Барселону".