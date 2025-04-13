Мошинська і Шмоніна відмовилися від фото з росіянками після нагородження — відео

Українські срібні медалістки етапу Кубку світу. Фото: Федерація синхронного плавання України

Представниці України в синхронному плаванні Дар'я Мошинська й Анастасія Шмоніна виграли медалі на етапі Кубка світу в Єгипті. Однак, більше запам'яталося нагородження українок.

Спортсменки відмовилися від потискання рук та спільного фото з суперницями з Росії, які виступають під нейтральним статусом. Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації синхронного плавання України.

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Мошинська та Шмоніна здобули срібло в технічній програмі дуетів на етапі Кубка світу, набравши за виступ 261,6125 бала. Вище були лише росіянки Майя Дорошко і Тетяна Гайдай — 268,0551.

Під час нагородження Мошинська й Шмоніна пішли з п'єдесталу після того, як отримали медалі та мали робити спільне фото.

Також Мошинська стала другою в технічній програмі соло й також відмовилась від фото з білорускою Василиною Хандошко, яка стала третьою.

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