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Український спортсмен відмовився потиснути руку супернику з РФ

9 квітня 2025 19:13
Іван Крутогоров - Редактор
Юний український спортсмен відмовився потиснути руку російському супернику
Євгеній Мельник (праворуч) під час турніру. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation
Іван Крутогоров - Редактор

Українець Євгеній Мельник завоював бронзову медаль на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Під час церемонії нагородження юний спортсмен проявив громадянську позицію.

Мельник не став тиснути руку російському колезі, повідомляє у Facebook Українська федерація карате.

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Євгеній Мельник із Києва вдало виступив на міжнародному турнірі з карате. У юнацькій лізі 13-річний спортсмен зумів вибороти місце на подіумі. Однак під час церемонії нагородження сталася непередбачувана ситуація.

Евгений Мельник
Євгеній Мельник святкує перемогу. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation

Що зробив Мельник

Ще одним призером турніру у Гвадалахарі став молодий росіянин. Організатори попросили всіх спортсменів позувати для спільної фотографії та потиснути один одному руки. Євгеній Мельник навідріз відмовився вітати росіянина.

Українець емоційно відреагував на спробу опонента потиснути руки. Цей епізод потрапив на відео, яке швидко стало вірусним в інтернеті. Ролик набрав уже понад 2 млн переглядів усього за півтора дня.

В УФК подякували Євгенію Мельнику за громадянську позицію, а українці підтримали його в коментарях до відео.

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