Юний український спортсмен відмовився потиснути руку російському супернику

Євгеній Мельник (праворуч) під час турніру. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation

Українець Євгеній Мельник завоював бронзову медаль на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Під час церемонії нагородження юний спортсмен проявив громадянську позицію.

Мельник не став тиснути руку російському колезі, повідомляє у Facebook Українська федерація карате.

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Євгеній Мельник із Києва вдало виступив на міжнародному турнірі з карате. У юнацькій лізі 13-річний спортсмен зумів вибороти місце на подіумі. Однак під час церемонії нагородження сталася непередбачувана ситуація.

Євгеній Мельник святкує перемогу. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation

Що зробив Мельник

Ще одним призером турніру у Гвадалахарі став молодий росіянин. Організатори попросили всіх спортсменів позувати для спільної фотографії та потиснути один одному руки. Євгеній Мельник навідріз відмовився вітати росіянина.

13-річний Євген Мельник, бронзовий призер з карате Юнацької ліги в Гвадалахарі, після церемонії нагородження відмовився тиснути руку та робити спільне фото з росіянином



Фото та відео: Ukrainian Karate Federation pic.twitter.com/bhwB9g7tXA - hromadske (@HromadskeUA) April 9, 2025

Українець емоційно відреагував на спробу опонента потиснути руки. Цей епізод потрапив на відео, яке швидко стало вірусним в інтернеті. Ролик набрав уже понад 2 млн переглядів усього за півтора дня.

В УФК подякували Євгенію Мельнику за громадянську позицію, а українці підтримали його в коментарях до відео.

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