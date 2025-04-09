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Украинский спортсмен отказался пожать руку сопернику из России

9 апреля 2025 19:13
Иван Крутогоров - Редактор
Юный украинский спортсмен отказался пожать руку российскому сопернику
Евгений Мельник (справа) во время турнира. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation
Иван Крутогоров - Редактор

Украинец Евгений Мельник завоевал бронзовую медаль на турнире по каратэ в Гвадалахаре (Испания). Во время церемонии награждения юный спортсмен проявил гражданскую позицию.

Мельник не стал пожимать руку российскому коллеге, сообщает в Facebook Украинская федерация каратэ

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Евгений Мельник из Киева удачно выступил на международном турнире по каратэ. В юношеской лиге 13-летний спортсмен сумел завоевать место на подиуме. Однако во время церемонии награждения произошла непредвиденная ситуация. 

Евгений Мельник
Евгений Мельник празднует победу. Фото: Facebook/Ukrainian Karate Federation

Что сделал Мельник

Еще одним призером турнира в Гвадалахаре стал молодой россиянин. Организаторы попросили всех спортсменов позировать для совместной фотографии и пожать друг другу руки. Евгений Мельник наотрез отказался поздравлять россиянина. 

Украинец эмоциональной отреагировал на попытку оппонента пожать руки. Этот эпизод попал на видео, которое быстро стало вирусным в интернете. Ролик набрал уже больше 2 млн просмотров всего за полтора дня. 

В УФК поблагодарили Евгения Мельника за гражданскую позицию, а украинцы поддержали его в комментариях к видео. 

Напомним, украинская чемпионка продемонстрировала руины своего родного дома после российской бомбардировки. 

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