Юный украинский спортсмен отказался пожать руку российскому сопернику

Украинский спортсмен отказался пожать руку сопернику из России
Украинец Евгений Мельник завоевал бронзовую медаль на турнире по каратэ в Гвадалахаре (Испания). Во время церемонии награждения юный спортсмен проявил гражданскую позицию.
Мельник не стал пожимать руку российскому коллеге, сообщает в Facebook Украинская федерация каратэ.
Евгений Мельник из Киева удачно выступил на международном турнире по каратэ. В юношеской лиге 13-летний спортсмен сумел завоевать место на подиуме. Однако во время церемонии награждения произошла непредвиденная ситуация.
Что сделал Мельник
Еще одним призером турнира в Гвадалахаре стал молодой россиянин. Организаторы попросили всех спортсменов позировать для совместной фотографии и пожать друг другу руки. Евгений Мельник наотрез отказался поздравлять россиянина.
13-річний Євгеній Мельник, бронзовий призер з карате Юнацької ліги у Гвадалахарі, після церемонії нагородження відмовився тиснути руку та робити спільне фото з росіянином— hromadske (@HromadskeUA) April 9, 2025
Фото та відео: Ukrainian Karate Federation pic.twitter.com/bhwB9g7tXA
Украинец эмоциональной отреагировал на попытку оппонента пожать руки. Этот эпизод попал на видео, которое быстро стало вирусным в интернете. Ролик набрал уже больше 2 млн просмотров всего за полтора дня.
В УФК поблагодарили Евгения Мельника за гражданскую позицию, а украинцы поддержали его в комментариях к видео.
Напомним, украинская чемпионка продемонстрировала руины своего родного дома после российской бомбардировки.
В УАФ сделали важное заявление по поводу перспектив наставника сборной Украины Сергея Реброва.
Руслан Ротань получит еще одно интересное предложение о продолжении карьеры.
Кевин Де Брюйне летом станет одноклубником легенды мирового футбола.
Читайте Новини.LIVE!