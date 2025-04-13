Мошинская и Шмонина отказались от фото с россиянками после награждения — видео

Украинские серебряные медалистки этапа Кубка мира. Фото: Федерация синхронного плавания Украины

Представительницы Украины в синхронном плавании Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина выиграли медали на этапе Кубка мира в Египте. Однако, больше запомнилось награждение украинок.

Спортсменки отказались от пожатия рук и совместного фото с соперницами из России, которые выступают под нейтральным статусом. Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины.

Реклама

Читайте также:

Украинки показали место россиянам

Мошинская и Шмонина завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира, набрав за выступление 261,6125 балла. Выше были только россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай — 268,0551.

Во время награждения Мошинская и Шмонина ушли с пьедестала после того, как получили медали и должны были делать совместное фото.

Также Мошинская стала второй в технической программе соло и также отказалась от фото с белоруской Василисой Хандошко, которая стала третьей.

Напомним, ранее будущий тренер "Реала" выбрал лучшего голкипера между Андреем Луниным и Тибо Куртуа.

В Лиге чемпионов определились с новыми фаворитами этого сезона.

Алекс Волкановски снова стал чемпионом UFC, побив Диего Лопеса. Это произошло на глазах Дональда Трампа и его команды.