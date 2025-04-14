Російська легкоатлетка Поліна Ескіна змінила громадянство та виступатиме за Ізраїль

Поліна Ескіна. Фото: росЗМІ

Збірна Росії з легкої атлетики продовжує бути відсторонена від міжнародних турнірів через війну в Україні. Тому, деякі представники команди змінили спортивне громадянство.

Однією з таких легкоатлетів стала стрибунка в довжину Поліна Ескіна, повідомили росЗМІ.

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Ескіна змінила спортивне громадянство і тепер представлятиме Ізраїль на міжнародних змаганнях. Про це повідомила екстренерка спортсменки Марія Козловська.

Поліна Ескіна під час тренування. Фото: росЗМІ

Легкоатлетка переїхала до Ізраїлю ще три роки тому через неможливість вступити до вишу в Росії. До того ж її батько має єврейське коріння, а мати наполягала на переїзді доньки.

У новій країні Ескіна завершила безкоштовну освітню програму та продовжує тренуватися.

За словами Козловської, спортсменка розглядала повернення до Росії, але після схвалення переходу до ізраїльської збірної отримала шанс виступити на молодіжному чемпіонаті Європи. Тож Ескіна залишиться в Ізраїлі щонайменше до цього турніру.

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