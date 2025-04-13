Мбаппе вилучено за грубість у матчі з Алавесом — він може пропустити Ель Класико

Кіліан Мбаппе отримав червону картку. Фото: Reuters

У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв на виїзді проти "Алавеса". "Вершкові" виграли з рахунком 1:0.

"Реал" більшу частину матчу грав у меншості, бо видалили з поля Кіліана Мбаппе, який ледь не зламав ногу Антоніо Бланко. Тепер гравця чекає дискваліфікація, передає джерело.

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Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Що чекає на Мбаппе

Мбаппе загрожує сувора дискваліфікація після грубого порушення. Нападник "Реала" із силою вдарив опонента по гомілкостопу, ледве не спричинивши перелом, за що отримав пряму червону картку.

У разі покарання на 3-5 матчів Мбаппе може пропустити два найближчі "ель класико" — у фіналі Кубка Іспанії та в чемпіонаті. Цей інцидент викликав бурхливі дискусії серед уболівальників і експертів щодо поведінки зіркового француза.

Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. That’s horrible 🥹



pic.twitter.com/f6XGgyLeEh — MC (@CrewsMat10) April 13, 2025

Нагадаємо, майбутній наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо хоче вигнати з команди Куртуа та Луніна.

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