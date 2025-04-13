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Зірка Реала може отримати довготривалу дискваліфікацію — деталі

13 квітня 2025 22:25
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Мбаппе вилучено за грубість у матчі з Алавесом — він може пропустити Ель Класико
Кіліан Мбаппе отримав червону картку. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв на виїзді проти "Алавеса". "Вершкові" виграли з рахунком 1:0.

"Реал" більшу частину матчу грав у меншості, бо видалили з поля Кіліана Мбаппе, який ледь не зламав ногу Антоніо Бланко. Тепер гравця чекає дискваліфікація, передає джерело.

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Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Що чекає на Мбаппе

Мбаппе загрожує сувора дискваліфікація після грубого порушення. Нападник "Реала" із силою вдарив опонента по гомілкостопу, ледве не спричинивши перелом, за що отримав пряму червону картку.

У разі покарання на 3-5 матчів Мбаппе може пропустити два найближчі "ель класико" — у фіналі Кубка Іспанії та в чемпіонаті. Цей інцидент викликав бурхливі дискусії серед уболівальників і експертів щодо поведінки зіркового француза.

Нагадаємо, майбутній наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо хоче вигнати з команди Куртуа та Луніна.

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