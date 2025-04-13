Мбаппе вилучено за грубість у матчі з Алавесом — він може пропустити Ель Класико

Зірка Реала може отримати довготривалу дискваліфікацію — деталі
У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" зіграв на виїзді проти "Алавеса". "Вершкові" виграли з рахунком 1:0.
"Реал" більшу частину матчу грав у меншості, бо видалили з поля Кіліана Мбаппе, який ледь не зламав ногу Антоніо Бланко. Тепер гравця чекає дискваліфікація, передає джерело.
Що чекає на Мбаппе
Мбаппе загрожує сувора дискваліфікація після грубого порушення. Нападник "Реала" із силою вдарив опонента по гомілкостопу, ледве не спричинивши перелом, за що отримав пряму червону картку.
У разі покарання на 3-5 матчів Мбаппе може пропустити два найближчі "ель класико" — у фіналі Кубка Іспанії та в чемпіонаті. Цей інцидент викликав бурхливі дискусії серед уболівальників і експертів щодо поведінки зіркового француза.
Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. That’s horrible 🥹— MC (@CrewsMat10) April 13, 2025
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Нагадаємо, майбутній наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо хоче вигнати з команди Куртуа та Луніна.
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