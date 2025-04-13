Мілевський заступився за Алієва після затримання поліцією у Києві

Олександр Алієв та Артем Мілевський. Фото: IGNIS

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв 12 квітня потрапив у конфліктну ситуацію. На відео потрапив момент, як його затримала поліція у Києві.

Стосовно цієї ситуації висловився давній друг Алієва Артем Мілевський в Telegram.

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Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Мілевський про вчинок Алієва

Після того, як з’явилося відео з жорстким затриманням Алієва, в патрульній поліції заявили, що той був за кермом автомобіля з підозрою на стан алкогольного сп’яніння.

Алієв після інциденту записав відео, на якому спростував, що був п’яний.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Свого друга підтримав Мілевський, який також вважає, що Олександр був тверезий.

"Де там видно, що він п'яний??? Подивіться його відео, в адекваті людина", — написав Мілевський.

Зазначимо, що обидва колишні футболісти наразі грають в медіафутболі за команду IGNIS.

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