Милевский вступился за Алиева после задержания полицией в Киеве

Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: IGNIS

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев 12 апреля попал в конфликтную ситуацию. На видео попал момент, как его задержала полиция в Киеве.

Относительно этой ситуации высказался давний друг Алиева Артем Милевский в Telegram.

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Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Милевский о поступке Алиева

После того как появилось видео с жестким задержанием Алиева, в патрульной полиции заявили, что тот был за рулем автомобиля с подозрением на состояние алкогольного опьянения.

Алиев после инцидента записал видео, на котором опроверг, что был пьян.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Своего друга поддержал Милевский, который также считает, что Александр был трезв.

"Где там видно, что он пьян??? Посмотрите его видео, в адеквате человек", — написал Милевский.

Отметим, что оба бывших футболиста сейчас играют в медиафутболе за команду IGNIS.

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