Мбаппе удален за грубость в матче с Алавесом — он может пропустить Эль Класико

Килиан Мбаппе получил красную карточку. Фото: Reuters

В рамках 31-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл на выезде против "Алавеса". "Сливочные" выиграли со счетом 1:0.

"Реал" большую часть матча играл в меньшинстве, потому что удалили с поля Килиана Мбаппе, который едва не сломал ногу Антонио Бланко. Теперь игрока ждет дисквалификация, передает источник.

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Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Что ждет Мбаппе

Мбаппе грозит суровая дисквалификация после грубого нарушения. Нападающий "Реала" с силой ударил оппонента по голеностопу, едва не вызвав перелом, за что получил прямую красную карточку.

В случае наказания на 3-5 матчей Мбаппе может пропустить два ближайших "эль классико" — в финале Кубка Испании и в чемпионате. Этот инцидент вызвал бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов относительно поведения звездного француза.

Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. That’s horrible 🥹



pic.twitter.com/f6XGgyLeEh — MC (@CrewsMat10) April 13, 2025

Напомним, будущий наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.

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