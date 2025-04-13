Мбаппе удален за грубость в матче с Алавесом — он может пропустить Эль Класико

Звезда Реала может получить долговременную дисквалификацию
В рамках 31-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл на выезде против "Алавеса". "Сливочные" выиграли со счетом 1:0.
"Реал" большую часть матча играл в меньшинстве, потому что удалили с поля Килиана Мбаппе, который едва не сломал ногу Антонио Бланко. Теперь игрока ждет дисквалификация, передает источник.
Что ждет Мбаппе
Мбаппе грозит суровая дисквалификация после грубого нарушения. Нападающий "Реала" с силой ударил оппонента по голеностопу, едва не вызвав перелом, за что получил прямую красную карточку.
В случае наказания на 3-5 матчей Мбаппе может пропустить два ближайших "эль классико" — в финале Кубка Испании и в чемпионате. Этот инцидент вызвал бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов относительно поведения звездного француза.
Honestly mbappe deserves a lifetime ban tbh. That’s horrible 🥹— MC (@CrewsMat10) April 13, 2025
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Напомним, будущий наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.
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