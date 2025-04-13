Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Звезда Реала может получить долговременную дисквалификацию arrow

Звезда Реала может получить долговременную дисквалификацию

13 апреля 2025 22:25
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Мбаппе удален за грубость в матче с Алавесом — он может пропустить Эль Класико
Килиан Мбаппе получил красную карточку. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В рамках 31-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл на выезде против "Алавеса". "Сливочные" выиграли со счетом 1:0.

"Реал" большую часть матча играл в меньшинстве, потому что удалили с поля Килиана Мбаппе, который едва не сломал ногу Антонио Бланко. Теперь игрока ждет дисквалификация, передает источник.

Реклама
Читайте также:
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Что ждет Мбаппе

Мбаппе грозит суровая дисквалификация после грубого нарушения. Нападающий "Реала" с силой ударил оппонента по голеностопу, едва не вызвав перелом, за что получил прямую красную карточку.

В случае наказания на 3-5 матчей Мбаппе может пропустить два ближайших "эль классико" — в финале Кубка Испании и в чемпионате. Этот инцидент вызвал бурные дискуссии среди болельщиков и экспертов относительно поведения звездного француза.

Напомним, будущий наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.

Бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский прокомментировал задержание Александра Алиева.

Украинские спортсмены прокомментировали ракетный удар по Сумах.

Украинские призеры Кубка мира демонстративно не пожали руки россиянкам.

футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Испанская Ла Лига Дисквалификация
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама