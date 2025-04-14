Кривбас офіційно втратив легіонера після обстрілів — реакція Вернидуба

Футболісти "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

У "Кривбасі" офіційно визнали втрату одного із легіонерів. В ЗМІ раніше повідомляли, що кілька гравців втекло від обстрілів.

Про втрату гравця на пресконференції після матчу з київським "Динамо" заявив головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

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За інформацією головного тренера, команду покинув зимовий венесуельський новачок Глейсон Мендоза. Детально розповідати про причини відходу Вернидуб не став.

Раніше була інформація, що Мендоза та бразилець Маттео Аморозо поїхали з України й тому не потрапили в заявку на гру проти "Динамо". Однак щодо Аморозо поки офіційної інформації немає.

Глейсон Мендоза. Фото: "Кривбас"

Мендоза після переходу в "Кривбас" зіграв у чотирьох матчах, де забив гол у ворота "Шахтаря".

На цей момент в турнірній таблиці "Кривбас" йде п’ятим в турнірній таблиці та на шість очок відстає від зони єврокубків, але у команди Вернидуба два матчі в запасі.

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