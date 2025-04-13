Олімпіакос із Яремчуком став чемпіоном і завадив Шахтарю в Лізі чемпіонів

Гравці "Олімпіакоса". Фото: "Олімпіакос"

У чемпіонаті Греції "Олімпіакос" Романа Яремчука переграв АЕК (1:0) та достроково став чемпіоном країни. Для клубу це 48-ме чемпіонство в історії та перше за останні три роки.

Однак, успіх Яремчука завадив донецькому "Шахтарю", повідомив портал Новини.LIVE.

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У грі з АЕКом єдиний гол на 55-й хвилині забив Аюб Ель-Каабі. При цьому, український форвард господарів Роман Яремчук вийшов на поле тільки на 90-й хвилині замість авора году і встиг лише отримати жовту картку.

Наразі у "Олімпіакоса" 66 очок за 29 турів і відрив у 10 балів від "Панатінаїкоса", який суперник вже не може подолати.

Яремчук приєднався до клубу влітку 2024 року й виграв свій перший трофей. У чемпіонаті Греції Роман провів 20 поєдинків, забив три голи і віддав один асист.

Через перемогу "Олімпіакоса" Україна втратила всі шанси на автоматичну кваліфікацію до основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26.

Раніше залишалася примарна можливість прямого потрапляння, якби "Шахтар" виграв УПЛ і команда із зони ЛЧ своєї ліги стала переможцем поточного розіграшу турніру.

Однак 13 квітня ці надії зникли, бо "Олімпіакос" має вищий рейтинг, ніж "Шахтар". Донецький клуб тепер не зможе бути найрейтинговішою командою в чемпіонській кваліфікації.

Чемпіон України розпочне шлях у Лізі чемпіонів-2025/26 із другого кваліфікаційного раунду.

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