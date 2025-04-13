Олимпиакос с Яремчуком стал чемпионом и помешал Шахтеру в Лиге чемпионов

Игроки "Олимпиакоса". Фото: "Олимпиакос"

В чемпионате Греции "Олимпиакос" Романа Яремчука переиграл АЕК (1:0) и досрочно стал чемпионом страны. Для клуба это 48-е чемпионство в истории и первое за последние три года.

Однако, успех Яремчука помешал донецкому "Шахтеру", сообщил портал Новини.LIVE.

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В игре с АЕКом единственный гол на 55-й минуте забил Аюб Эль-Кааби. При этом, украинский форвард хозяев Роман Яремчук вышел на поле только на 90-й минуте вместо Аюба и успел лишь получить желтую карточку.

Сейчас у "Олимпиакоса" 66 очков за 29 туров и отрыв в 10 баллов от "Панатинаикоса", который соперник уже не может преодолеть.

Яремчук присоединился к клубу летом 2024 года и выиграл свой первый трофей. В чемпионате Греции Роман провел 20 поединков, забил три гола и отдал один ассист.

Из-за победы "Олимпиакоса" Украина потеряла все шансы на автоматическую квалификацию в основной этап Лиги чемпионов 2025/26.

Ранее оставалась призрачная возможность прямого попадания, если бы "Шахтер" выиграл УПЛ и команда из зоны ЛЧ своей лиги стала победителем текущего розыгрыша турнира.

Однако 13 апреля эти надежды исчезли, потому что "Олимпиакос" имеет более высокий рейтинг, чем "Шахтер". Донецкий клуб теперь не сможет быть самой рейтинговой командой в чемпионской квалификации.

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