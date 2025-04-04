Шахтер готовит летний трансфер футболиста сборной Украины

Роман Яремчук в матче за "Олимпиакос". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Руководство греческого "Олимпиакоса" может досрочно продать форварда сборной Украины Романа Яремчука. Его результативность не устраивает тренерский штаб команды.

Лидер атак "сине-желтых" заинтересовал один из украинских клубов, а также турецкий "Трабзонспор", сообщает Transferfeed.

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Роман Яремчук практически освоился в "Олимпиакосе" после тяжелых первых месяцев в греческой команде. Он все чаще выходит на поле и забивает голы, но в основном делает это в кубковых турнирах. Не исключено, что клуб, который вышел в финал Кубка Греции, летом продаст украинца.

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Претенденты на Яремчука

Турецкий "Трабзонспор" хочет пригласить еще одного футболиста сборной Украины. Теперь в список потенциальных новичков команды попал Роман Яремчук. "Олимпиакос" хочет получить за форварда не меньше 2 млн евро, и "Трабзонспор" готов заплатить эти деньги.

Но на 29-летнего футболиста претендует и донецкий "Шахтер", которому необходим опытный и результативный нападающий. Не известно, повлияет ли на возможный переход Яремчука в донецкий клуб то обстоятельство, что он является воспитанником киевского "Динамо".

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел в составе "Олимпиакоса" уже 27 поединков, в которых забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

В Европе украинский форвард выступал за бельгийские "Гент" и "Брюгге", португальскую "Бенфику" и испанскую "Валенсию".

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