Шахтар готує літній трансфер футболіста збірної України

Роман Яремчук у матчі за "Олімпіакос". Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Керівництво грецького "Олімпіакоса" може достроково продати форварда збірної України Романа Яремчука. Його результативність не влаштовує тренерський штаб команди.

Лідером атак "синьо-жовтих" зацікавився один з українських клубів, а також турецький "Трабзонспор", повідомляє Transferfeed.

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Роман Яремчук практично освоївся в "Олімпіакосі" після важких перших місяців у грецькій команді. Він дедалі частіше виходить на поле і забиває голи, але здебільшого робить це в кубкових турнірах. Не виключено, що клуб, який вийшов у фінал Кубка Греції, влітку продасть українця.

Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Претенденти на Яремчука

Турецький "Трабзонспор" хоче запросити ще одного футболіста збірної України. Тепер до списку потенційних новачків команди потрапив Роман Яремчук. "Олімпіакос" хоче отримати за форварда не менше 2 млн євро, і "Трабзонспор" готовий заплатити ці гроші.

Але на 29-річного футболіста претендує і донецький "Шахтар", якому потрібен досвідчений і результативний нападник. Не відомо, чи вплине на можливий перехід Яремчука в донецький клуб та обставина, що він є вихованцем київського "Динамо".

У нинішньому сезоні Роман Яремчук провів у складі "Олімпіакоса" вже 27 поєдинків, у яких забив 8 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

У Європі український форвард виступав за бельгійські "Гент" і "Брюгге", португальську "Бенфіку" та іспанську "Валенсію".

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