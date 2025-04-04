Шахтар готує літній трансфер футболіста збірної України

Яремчук повернеться в Україну, але не в Динамо — що відомо
Керівництво грецького "Олімпіакоса" може достроково продати форварда збірної України Романа Яремчука. Його результативність не влаштовує тренерський штаб команди.
Лідером атак "синьо-жовтих" зацікавився один з українських клубів, а також турецький "Трабзонспор", повідомляє Transferfeed.
Роман Яремчук практично освоївся в "Олімпіакосі" після важких перших місяців у грецькій команді. Він дедалі частіше виходить на поле і забиває голи, але здебільшого робить це в кубкових турнірах. Не виключено, що клуб, який вийшов у фінал Кубка Греції, влітку продасть українця.
Претенденти на Яремчука
Турецький "Трабзонспор" хоче запросити ще одного футболіста збірної України. Тепер до списку потенційних новачків команди потрапив Роман Яремчук. "Олімпіакос" хоче отримати за форварда не менше 2 млн євро, і "Трабзонспор" готовий заплатити ці гроші.
Але на 29-річного футболіста претендує і донецький "Шахтар", якому потрібен досвідчений і результативний нападник. Не відомо, чи вплине на можливий перехід Яремчука в донецький клуб та обставина, що він є вихованцем київського "Динамо".
У нинішньому сезоні Роман Яремчук провів у складі "Олімпіакоса" вже 27 поєдинків, у яких забив 8 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.
У Європі український форвард виступав за бельгійські "Гент" і "Брюгге", португальську "Бенфіку" та іспанську "Валенсію".
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