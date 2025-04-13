Футболіст збірної України отримав нову травму і потрапив до лазарету

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

В італійському "Дженоа" почалися проблеми у українця Руслана Маліновського. У гравця національної збірної знову травма.

Про це повідомив головний тренер "Дженоа" Патрік Вієйра, передає портал TUTTO mercato WEB.

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Патрік Вієйра. Фото: TUTTO mercato WEB

Що сталося з Маліновським

За словами Вієйра, Маліновський пропустив матч Серії А проти "Верони" (0:0) через пошкодження, отримане на тренуванні.

Вієйра зазначив, що розглядає можливість використання Маліновського в центрі поля в майбутніх іграх, коли він відновиться після травми.

Зазначимо, що Маліновський в березні повернувся на поле після серйозного ушкодження — перелому та вивиху суглоба правої щиколотки, через які пропустив п’ять із половиною місяців.

Після повернення майже у всіх матчах у Маліновського були хороші оцінки.

Цього сезону 31-річний Маліновський зіграв за "Дженоа" в 10 матчах, де зробив три асисти.

У Маліновського чинний контракт з "Дженоа" до 30 червня 2027 року. Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3,5 млн євро.

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