Руслан Маліновський та Роксана чекають на другу дитину – сімейне фото

Руслан та Роксана Маліновські. Фото: instagram.com/roksana_m7

Дружина півзахисника збірної України Руслана Маліновського Роксана чекає на народження малюка. Для пари це буде друга дитина.

Наразі ж дівчина зробила та опублікувала фото в Instagram з чоловіком та ще не народженим немовлям.

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Роксана Маліновська. Фото: instagram.com/roksana_m7

Маліновські чекають на малюка

Руслан та Роксана наприкінці вагітності вирішили зробити яскраве фото втрьох, бо малюк ще в животику, але не на довго.

Роксана на фото була в шкіряній куртці та чорній білизні, а Руслан в чорній футболці. Животик дружини футболіста був повністю оголений.

Руслан та Роксана Маліновські. Фото: instagram.com/roksana_m7

Зазначимо, що Маліновський цього сезону пережив важку травму, через яку повернувся в стартовий склад "Дженоа" лише в березні, але відразу зробив дві гольові передачі.

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