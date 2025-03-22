Руслан Маліновський та Роксана чекають на другу дитину – сімейне фото

Дружина Маліновського показала яскраве фото з оголеним животом
Дружина півзахисника збірної України Руслана Маліновського Роксана чекає на народження малюка. Для пари це буде друга дитина.
Наразі ж дівчина зробила та опублікувала фото в Instagram з чоловіком та ще не народженим немовлям.
Маліновська активно веде соціальні мережі. Наразі на дівчину підписані в Instagram 33,1 тисяч фоловерів.
Маліновські чекають на малюка
Руслан та Роксана наприкінці вагітності вирішили зробити яскраве фото втрьох, бо малюк ще в животику, але не на довго.
Роксана на фото була в шкіряній куртці та чорній білизні, а Руслан в чорній футболці. Животик дружини футболіста був повністю оголений.
Зазначимо, що Маліновський цього сезону пережив важку травму, через яку повернувся в стартовий склад "Дженоа" лише в березні, але відразу зробив дві гольові передачі.
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