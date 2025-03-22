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Дружина Маліновського показала яскраве фото з оголеним животом

22 березня 2025 10:20
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Руслан Маліновський та Роксана чекають на другу дитину – сімейне фото
Руслан та Роксана Маліновські. Фото: instagram.com/roksana_m7
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Дружина півзахисника збірної України  Руслана Маліновського Роксана чекає на народження малюка. Для пари це буде друга дитина.

Наразі ж дівчина зробила та опублікувала фото в Instagram з чоловіком та ще не народженим немовлям.

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Маліновська активно веде соціальні мережі. Наразі на дівчину підписані в Instagram 33,1 тисяч фоловерів.

Роксана Малиновская
Роксана Маліновська. Фото: instagram.com/roksana_m7

Маліновські чекають на малюка

Руслан та Роксана наприкінці вагітності вирішили зробити яскраве фото втрьох, бо малюк ще в животику, але не на довго.

Роксана на фото була в шкіряній куртці та чорній білизні, а Руслан в чорній футболці. Животик дружини футболіста був повністю оголений.

Руслан и Роксана Малиновские
Руслан та Роксана Маліновські. Фото: instagram.com/roksana_m7

Зазначимо, що Маліновський цього сезону пережив важку травму, через яку повернувся в стартовий склад "Дженоа" лише в березні, але відразу зробив дві гольові передачі.

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