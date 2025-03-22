Руслан Малиновский и Роксана ждут второго ребенка — семейное фото

Руслан и Роксана Малиновские. Фото: instagram.com/roksana_m7

Жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана ждет рождения малыша. Для пары это будет второй ребенок.

Пока же девушка сделала и опубликовала фото в Instagram с мужем и еще не рожденным младенцем.

Читайте также:

Малиновская активно ведет социальные сети. Сейчас на девушку подписаны в Instagram 33,1 тысяч фолловеров.

Роксана Малиновская. Фото: instagram.com/roksana_m7

Малиновские ждут малыша

Руслан и Роксана в конце беременности решили сделать яркое фото втроём, ведь малыш ещё в животике, но уже ненадолго.

Роксана на фото была в кожаной куртке и черном белье, а Руслан в черной футболке. Животик жены футболиста был полностью обнажен.

Руслан и Роксана Малиновские. Фото: instagram.com/roksana_m7

Отметим, что Малиновский в этом сезоне пережил тяжелую травму, из-за которой вернулся в стартовый состав "Дженоа" лишь в марте, но сразу сделал две голевые передачи.

Напомним, уже известно, где и когда смотреть вторую игру плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией.

У сборной Украины по футболу нет права расслабляться перед ответным матчем.

Сине-желтые получили кадровые проблемы перед игрой с Бельгией, но уже известны варианты их решения.

Защитник национальной сборной Украины и английского "Эвертона" Виталий Миколенко может сменить команду и чемпионат.