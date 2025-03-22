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Жена Малиновского показала яркое семейное фото с голым животом

22 марта 2025 10:20
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Руслан Малиновский и Роксана ждут второго ребенка — семейное фото
Руслан и Роксана Малиновские. Фото: instagram.com/roksana_m7
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского Роксана ждет рождения малыша. Для пары это будет второй ребенок.

Пока же девушка сделала и опубликовала фото в Instagram с мужем и еще не рожденным младенцем.

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Роксана Малиновская
Роксана Малиновская. Фото: instagram.com/roksana_m7

Малиновские ждут малыша

Руслан и Роксана в конце беременности решили сделать яркое фото втроём, ведь малыш ещё в животике, но уже ненадолго.

Роксана на фото была в кожаной куртке и черном белье, а Руслан в черной футболке. Животик жены футболиста был полностью обнажен.

Руслан и Роксана Малиновские
Руслан и Роксана Малиновские. Фото: instagram.com/roksana_m7

Отметим, что Малиновский в этом сезоне пережил тяжелую травму, из-за которой вернулся в стартовый состав "Дженоа" лишь в марте, но сразу сделал две голевые передачи.

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