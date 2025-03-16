Жена Малиновского раскрыла конфликт с тренером сборной Украины

Жена Малиновского рассказала о конфликте игрока и Петракова
В сборной Украины по футболу уже давно сменился тренер. Но есть определенные истории, которые связаны с бывшим наставником национальной команды.
Роксана, жена украинского полузащитника "Дженоа" Руслана Малиновского в интервью Sport-express.ua рассказала детали о конфликте между ее мужем и главным тренером сборной Украины Александром Петраковым.
Она обратила внимание, что эта ситуация попала в СМИ, и все изложилось "в не очень хорошем свете".
Что рассказала Роксана Малиновская
По словам жены Руслана Малиновского, тренер в той ситуации не очень хорошо понял ее мужа.
"Там была такая ситуация, что он отпросился у него уехать: попросил отпустить его, если тренер на него не рассчитывает в той игре. Конечно, что он бы сам никогда не уехал", — отметила она.
В итоге все попало в прессу и, как добавила Роксана Малиновская, "изложилось в не очень хорошем свете".
"Руслан написал, что ни в коем случае не хотел обидеть тренера или сборную. Там было недоразумение. Потом они с тренером поговорили и все решили", — резюмировала она.
Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 года по декабрь 2022 года.
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