С кем сыграет сборная Украины на ЧМ-2026 — Андрей Шевченко назвал желаемый вариант

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Сборная Украины скоро начнет борьбу за место в элите Лиги наций. А уже позже ее ждут отборочные матчи за право выхода на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Президент УАФ Андрей Шевченко во время визита на семинар в Румынию признался, какую команду хотел бы видеть соперником Украины на ЧМ-2026, пишет Antena Sport.

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Что сказал Шевченко

Андрей Шевченко считает, что отличным вариантом было бы повторение противостояния Украины и Румынии.

"Думаю, будет замечательно, если Украина и Румыния выйдут на ЧМ-2026 и сыграют там друг против друга. Надеюсь, не только Украина выйдет на чемпионат мира, а и Румыния", — отметил он.

По словам Шевченко, Румыния этого заслуживает.

Сборные Украины и Румынии встречались между собой на Евро-2024. Тогда победу одержала сборная Румынии, переиграв Украину со счетом 3:0.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026 сыграет против Франции или Хорватии, Азербайджана и Исландии. Поединки начнутся в сентябре этого года.

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