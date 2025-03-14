С кем сыграет сборная Украины на ЧМ-2026 — Андрей Шевченко назвал желаемый вариант

Шевченко назвал сборную, с которой должна сыграть Украина на ЧМ
Сборная Украины скоро начнет борьбу за место в элите Лиги наций. А уже позже ее ждут отборочные матчи за право выхода на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США.
Президент УАФ Андрей Шевченко во время визита на семинар в Румынию признался, какую команду хотел бы видеть соперником Украины на ЧМ-2026, пишет Antena Sport.
С этой командой Украина совсем недавно встречалась. И от этого матча остались плохие впечатления.
Что сказал Шевченко
Андрей Шевченко считает, что отличным вариантом было бы повторение противостояния Украины и Румынии.
"Думаю, будет замечательно, если Украина и Румыния выйдут на ЧМ-2026 и сыграют там друг против друга. Надеюсь, не только Украина выйдет на чемпионат мира, а и Румыния", — отметил он.
По словам Шевченко, Румыния этого заслуживает.
Сборные Украины и Румынии встречались между собой на Евро-2024. Тогда победу одержала сборная Румынии, переиграв Украину со счетом 3:0.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026 сыграет против Франции или Хорватии, Азербайджана и Исландии. Поединки начнутся в сентябре этого года.
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