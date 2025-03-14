З ким зіграє збірна України на ЧС-2026 — Андрій Шевченко назвав бажаний варіант

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Збірна України скоро розпочне боротьбу за місце в еліті Ліги націй. А вже пізніше на неї чекають відбіркові матчі за право виходу на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у Канаді, Мексиці та США.

Президент УАФ Андрій Шевченко під час візиту на семінар до Румунії зізнався, яку команду хотів би бачити суперником України на ЧС-2026, пише Antena Sport.

Читайте також:

З цією командою Україна зовсім недавно зустрічалась. І від цього матчу залишились погані враження.

Що сказав Шевченко

Андрій Шевченко вважає, що чудовим варіантом було б повторення протистояння України та Румунії.

"Думаю, буде чудово, якщо Україна та Румунія вийдуть на ЧС-2026 та зіграють там один проти одного. Сподіваюся, не лише Україна вийде на чемпіонат світу, а і Румунія", — зазначив він.

За словами Шевченка, Румунія на це заслуговує.

Збірні України та Румунії зустрічались між собою на Євро-2024. Тоді перемогу здобула збірна Румунії, перегравши Україну з рахунком 3:0.

Збірна України у відборі на ЧС-2026 зіграє проти Франції або Хорватії, Азербайджану та Ісландії. Поєдинки розпочнуться у вересні цього року.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію поєдинку Україна — Бельгія у Лізі націй.

Також вашій увазі детальний анонс поєдинків у групі А Ліги націй, де буде чимало цікавих протистоянь.

Гравець київського "Динамо" не хоче повертатись в Україну, він хоче залишитись в оренді.

Українець у майбутньому може стати пілотом Формули-1, дізнайтеся його історію.