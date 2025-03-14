З ким зіграє збірна України на ЧС-2026 — Андрій Шевченко назвав бажаний варіант

Шевченко назвав збірну, з якою має зіграти Україна на ЧС-2026
Збірна України скоро розпочне боротьбу за місце в еліті Ліги націй. А вже пізніше на неї чекають відбіркові матчі за право виходу на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у Канаді, Мексиці та США.
Президент УАФ Андрій Шевченко під час візиту на семінар до Румунії зізнався, яку команду хотів би бачити суперником України на ЧС-2026, пише Antena Sport.
З цією командою Україна зовсім недавно зустрічалась. І від цього матчу залишились погані враження.
Що сказав Шевченко
Андрій Шевченко вважає, що чудовим варіантом було б повторення протистояння України та Румунії.
"Думаю, буде чудово, якщо Україна та Румунія вийдуть на ЧС-2026 та зіграють там один проти одного. Сподіваюся, не лише Україна вийде на чемпіонат світу, а і Румунія", — зазначив він.
За словами Шевченка, Румунія на це заслуговує.
Збірні України та Румунії зустрічались між собою на Євро-2024. Тоді перемогу здобула збірна Румунії, перегравши Україну з рахунком 3:0.
Збірна України у відборі на ЧС-2026 зіграє проти Франції або Хорватії, Азербайджану та Ісландії. Поєдинки розпочнуться у вересні цього року.
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