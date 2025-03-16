Дружина Маліновського розкрила конфлікт з тренером збірної України

Руслан Маліновський з дружиною. Фото: instagram.com/roksana_m7

У збірній України з футболу вже давно змінився тренер. Але є певні історії, які пов'язані з колишнім наставником національної команди.

Роксана, дружина українського півзахисника "Дженоа" Руслана Маліновського в інтерв'ю Sport-express.ua розповіла деталі про конфлікт між її чоловіком та головним тренером збірної України Олександром Петраковим.

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Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков. Фото: instagram.com/o.petrakov57

Що розповіла Роксана Маліновська

За словами дружини Руслана Маліновського, тренер в тій ситуації не дуже добре зрозумів її чоловіка.

"Там була така ситуація, що він відпросився в нього поїхати: попросив відпустити його, якщо тренер на нього не розраховує в тій грі. Звичайно, що він би сам ніколи не поїхав", — зазначила вона.

У підсумку все потрапило в пресу і, як додала Роксана Маліновська, "виклалося в не дуже доброму світлі".

"Руслан написав, що в жодному разі не хотів образити тренера чи збірну. Там було непорозуміння. Потім вони з тренером поговорили та все вирішили", — резюмувала вона.

Олександр Петраков очолював збірну України з серпня 2021 року по грудень 2022 року.

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