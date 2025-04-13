Футболист сборной Украины получил новую травму и попал в лазарет

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В итальянском "Дженоа" начались проблемы у украинца Руслана Малиновского. У игрока национальной сборной снова травма.

Об этом сообщил главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра, передает портал TUTTO mercato WEB.

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Патрик Виейра. Фото: TUTTO mercato WEB

Что случилось с Малиновским

По словам Виейра, Малиновский пропустил матч Серии А против "Вероны" (0:0) из-за повреждения, полученного на тренировке.

Виейра отметил, что рассматривает возможность использования Малиновского в центре поля в будущих играх, когда он восстановится после травмы.

Отметим, что Малиновский в марте вернулся на поле после серьезного повреждения — перелома и вывиха сустава правой лодыжки, из-за которых пропустил пять с половиной месяцев.

После возвращения почти во всех матчах у Малиновского были хорошие оценки.

В этом сезоне 31-летний Малиновский сыграл за "Дженоа" в 10 матчах, где сделал три ассиста.

У Малиновского действующий контракт с "Дженоа" до 30 июня 2027 года. Портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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