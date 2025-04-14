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В Кривбассе подтвердили побег игрока из Украины

14 апреля 2025 09:16
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Кривбасс официально потерял легионера после обстрелов — реакция Вернидуба
Футболисты "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В "Кривбассе" официально признали потерю одного из легионеров. В СМИ ранее сообщали, что несколько игроков сбежало от обстрелов.

О потере игрока на пресс-конференции после матча с киевским "Динамо" заявил главный тренер клуба Юрий Вернидуб.

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По информации главного тренера, команду покинул зимний венесуэльский новичок Глейсон Мендоза. Детально рассказывать о причинах ухода Вернидуб не стал.

Ранее была информация, что Мендоза и бразилец Маттео Аморозо уехали из Украины и поэтому не попали в заявку на игру против "Динамо". Однако, по Аморозо пока официальной информации нет.

Из Кривбасса убежал футболист
Глейсон Мендоза. Фото: "Кривбасс"

Мендоза после перехода в "Кривбасс" сыграл в четырех матчах, где забил гол в ворота "Шахтера".

На данный момент в турнирной таблице "Кривбасс" идет пятым в турнирной таблице и на шесть очков отстает от зоны еврокубков, но у команды Вернидуба два матча в запасе.

Напомним, будущий главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.

Мадридский "Реал" может остаться на концовку сезона без Килиана Мбаппе, которого дисквалифицируют.

Роман Яремчук стал чемпионом Греции, чем очень насолил "Шахтеру".

Сборная Украины из-за травмы снова осталась без важного футболиста.

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