Кривбасс официально потерял легионера после обстрелов — реакция Вернидуба

Футболисты "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

В "Кривбассе" официально признали потерю одного из легионеров. В СМИ ранее сообщали, что несколько игроков сбежало от обстрелов.

О потере игрока на пресс-конференции после матча с киевским "Динамо" заявил главный тренер клуба Юрий Вернидуб.

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По информации главного тренера, команду покинул зимний венесуэльский новичок Глейсон Мендоза. Детально рассказывать о причинах ухода Вернидуб не стал.

Ранее была информация, что Мендоза и бразилец Маттео Аморозо уехали из Украины и поэтому не попали в заявку на игру против "Динамо". Однако, по Аморозо пока официальной информации нет.

Глейсон Мендоза. Фото: "Кривбасс"

Мендоза после перехода в "Кривбасс" сыграл в четырех матчах, где забил гол в ворота "Шахтера".

На данный момент в турнирной таблице "Кривбасс" идет пятым в турнирной таблице и на шесть очков отстает от зоны еврокубков, но у команды Вернидуба два матча в запасе.

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