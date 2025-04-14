Зинченко готовится к трансферу в амбициозный итальянский клуб

Арсенал готовится к переговорам по Зинченко с известным клубом
Лондонский "Арсенал" получит новое предложение по переходу защитника сборной Украины Александра Зинченко. У футболиста появится возможность продолжить карьеру в Италии.
Выбор нового клуба будет зависеть от самого Зинченко, сообщает Daily Mail.
У Александра Зинченко почти не было игровой практики в последних матчах "Арсенала". Он сыграл в минувшие выходные против "Брендфорда" (1:1), когда Микель Артета провел ротацию состава после серии сложных поединков, но статус украинца в лондонской команде не изменился. Он остается запасным игроком и готовится к трансферу в другой клуб.
Где будет играть Зинченко
Зимой сообщалось об интересе к 28-летнему защитнику со стороны дортмундской "Боруссии" и мадридского "Атлетико", однако клубы не успели согласовать трансфер. Не исключено, что они вернутся к этому вопросу во время летнего межсезонья. "Арсенал" настаивает на продаже игрока, а не аренде.
Новым претендентом на опытного футболиста стал римский "Лацио". Тренер команды Марко Барони ищет игрока на левый фланг, который способен надежно сыграть в обороне и поддержать атаку. Однако "орлы" не готовы заплатить за Зинченко 20 млн евро и постараются убедить "Арсенал" снизить трансферную стоимость украинца.
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