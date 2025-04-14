Зинченко готовится к трансферу в амбициозный итальянский клуб

Александр Зинченко обыгрывает соперника. Фото: Reuters/David Klein

Лондонский "Арсенал" получит новое предложение по переходу защитника сборной Украины Александра Зинченко. У футболиста появится возможность продолжить карьеру в Италии.

Выбор нового клуба будет зависеть от самого Зинченко, сообщает Daily Mail.

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У Александра Зинченко почти не было игровой практики в последних матчах "Арсенала". Он сыграл в минувшие выходные против "Брендфорда" (1:1), когда Микель Артета провел ротацию состава после серии сложных поединков, но статус украинца в лондонской команде не изменился. Он остается запасным игроком и готовится к трансферу в другой клуб.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/Matthew Childs

Где будет играть Зинченко

Зимой сообщалось об интересе к 28-летнему защитнику со стороны дортмундской "Боруссии" и мадридского "Атлетико", однако клубы не успели согласовать трансфер. Не исключено, что они вернутся к этому вопросу во время летнего межсезонья. "Арсенал" настаивает на продаже игрока, а не аренде.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Новым претендентом на опытного футболиста стал римский "Лацио". Тренер команды Марко Барони ищет игрока на левый фланг, который способен надежно сыграть в обороне и поддержать атаку. Однако "орлы" не готовы заплатить за Зинченко 20 млн евро и постараются убедить "Арсенал" снизить трансферную стоимость украинца.

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