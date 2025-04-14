Зінченко готується до трансферу в амбітний італійський клуб

Олександр Зінченко обігрує суперника. Фото: Reuters/David Klein

Лондонський "Арсенал" отримає нову пропозицію щодо переходу захисника збірної України Олександра Зінченка. У футболіста з'явиться можливість продовжити кар'єру в Італії.

Вибір нового клубу залежатиме від самого Зінченка, повідомляє Daily Mail.

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У Олександра Зінченка майже не було ігрової практики в останніх матчах "Арсеналу". Він зіграв у минулі вихідні проти "Брендфорду" (1:1), коли Мікель Артета провів ротацію складу після серії складних поєдинків, але статус українця в лондонській команді не змінився. Він залишається запасним гравцем та готується до трансферу в інший клуб.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/Matthew Childs

Де гратиме Зінченко

Взимку повідомлялося про інтерес до 28-річного захисника з боку дортмундської "Боруссії" та мадридського "Атлетіко", однак клуби не встигли узгодити трансфер. Не виключено, що вони повернуться до цього питання під час літнього міжсезоння. "Арсенал" наполягає на продажу гравця, а не оренді.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: Reuters/Pablo Morano

Новим претендентом на досвідченого футболіста став римський "Лаціо". Тренер команди Марко Бароні шукає гравця на лівий фланг, який здатен надійно зіграти в обороні та підтримати атаку. Однак "орли" не готові заплатити за Зінченка 20 млн євро й намагатимуться переконати "Арсенал" знизити трансферну вартість українця.

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