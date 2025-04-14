Челсі планує продати Мудрика та ще 16 гравців за 500 мільйонів євро

Челсі влітку хоче отримати за Мудрика 500 млн євро — деталі
Лондонський "Челсі" влітку планує вирішити свою головну потію останніх кількох сезонів. У клубу наразі забагато футболістів, які не входять в плани Енцо Марески.
За інформацією портал fichajes.net, клуб позбудеться 17 футболістів.
Мареска продасть Мудрика
За інформацією джерела, "Челсі" планують продати 17 гравців за 500 млн євро.
Український лівий вінгер Михайло Мудрик, якого наразі тимчасово відсторонено від футболу через провалений допінг-тест також можуть продати.
Джерело відзначило, що Мудрик не зміг адаптуватися у клубі та виправдати покладені на нього сподівання. Тому Мареска на нього не розраховує.
Якщо ж Мудрик отримає два або чотири роки дискваліфікації, то продати Михайла буде складно. Більш ймовірне розірвання контракту.
Цього сезону "Челсі" веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів з "Ньюкаслом" та "Манчестер Сіті".
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