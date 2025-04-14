Челсі планує продати Мудрика та ще 16 гравців за 500 мільйонів євро

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Лондонський "Челсі" влітку планує вирішити свою головну потію останніх кількох сезонів. У клубу наразі забагато футболістів, які не входять в плани Енцо Марески.

За інформацією портал fichajes.net, клуб позбудеться 17 футболістів.

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Мареска продасть Мудрика

За інформацією джерела, "Челсі" планують продати 17 гравців за 500 млн євро.

Український лівий вінгер Михайло Мудрик, якого наразі тимчасово відсторонено від футболу через провалений допінг-тест також можуть продати.

Джерело відзначило, що Мудрик не зміг адаптуватися у клубі та виправдати покладені на нього сподівання. Тому Мареска на нього не розраховує.

Якщо ж Мудрик отримає два або чотири роки дискваліфікації, то продати Михайла буде складно. Більш ймовірне розірвання контракту.

Цього сезону "Челсі" веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів з "Ньюкаслом" та "Манчестер Сіті".

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