Челси планирует продать Мудрика и еще 16 игроков за 500 миллионов евро

Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" летом планирует решить свою главную проблему последних нескольких сезонов. У клуба пока много футболистов, которые не входят в планы Энцо Марески.

По информации портал fichajes.net, клуб избавится от 17 футболистов.

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Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Мареска продаст Мудрика

По информации источника, "Челси" планируют продать 17 игроков за 500 млн евро.

Украинский левый вингер Михаил Мудрик, который сейчас временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста также могут продать.

Источник отметил, что Мудрик не смог адаптироваться в клубе и оправдать возложенные на него надежды. Поэтому Мареска на него не рассчитывает.

Если же Мудрик получит два или четыре года дисквалификации, то продать Михаила будет сложно. Более вероятно расторжение контракта.

В этом сезоне "Челси" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов с "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити".

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