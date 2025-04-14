Челси планирует продать Мудрика и еще 16 игроков за 500 миллионов евро

Челси летом хочет получить за Мудрика 500 млн евро — детали
Лондонский "Челси" летом планирует решить свою главную проблему последних нескольких сезонов. У клуба пока много футболистов, которые не входят в планы Энцо Марески.
По информации портал fichajes.net, клуб избавится от 17 футболистов.
Мареска продаст Мудрика
По информации источника, "Челси" планируют продать 17 игроков за 500 млн евро.
Украинский левый вингер Михаил Мудрик, который сейчас временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста также могут продать.
Источник отметил, что Мудрик не смог адаптироваться в клубе и оправдать возложенные на него надежды. Поэтому Мареска на него не рассчитывает.
Если же Мудрик получит два или четыре года дисквалификации, то продать Михаила будет сложно. Более вероятно расторжение контракта.
В этом сезоне "Челси" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов с "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити".
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