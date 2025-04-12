Голкипер Милана Меньян потерял сознание из-за тяжелой травмы

Майк Меньян (второй справа) в составе сборной Франции. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Итальянский "Милан" уверенно разгромил на выезде "Удинезе" в матче Серии А. Однако радость болельщиков "россонери" была омрачена трагедией на футбольном поле.

Вратаря "Милана" Майка Меньяна вынесли с поля на носилках, сообщает DAZN.

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"Удинезе" уступил "Милану" со счетом 0:4 в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Однако во время поединка тяжелую травму получил основной голкипер "россонери" и сборной Франции Майк Меньян. Он даже потерял на несколько минут сознание.

Что случилось с Меньяном

На 10-й минуте второго тайма вратарь "Милана" вступил в борьбу с одноклубником Алексом Хименесом. В результате Майк Меньян получил травму головы и рухнул на газон. Несколько мгновений французский вратарь лежал без движения.

Майк Меньян без сознания. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Футболисты позвали на поле врачей, которые привели в чувство вратаря. Однако Меньян не сумел самостоятельно покинуть поле, и его вынесли в подтрибунное помещение на носилках, при этом игрок был в сознании.

Меньяна выносят с поля на носилках. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Майк Меньян был доставлен в госпиталь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает. У футболиста подозревают черепно-мозговую травму. В нынешнем сезоне француз отыграл за "Милан" 45 поединков, в 12 из них он не пропустил ни одного гола в свои ворота.

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