Известный украинский боксер Мандзюк погиб в бою в Сумской области

Владимир Мандзюк на фронте. Фото: Facebook

Призер международных турниров по боксу Владимир Мандзюк погиб в Сумской области. Бывший спортсмен получил в бою ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Мандзюк был посмертно награжден Главнокомандующим ВСУ, сообщает в Facebook Ассоциация бокса Украины.

Реклама

Читайте также:

Владимир Мандзюк был воспитанником клуба "Ринг" и перспективным украинским боксером. Уроженец Тернопольской области неоднократно становился призером национальных и международных турниров, мечтал навсегда связать жизнь со спортивной карьерой, но 2022 год все изменил.

Владимир Мандзюк после боксерского матча. Фото: Facebook

Мандзюк в армии

В первый месяц полномасштабной российской интервенции в Украину спортсмен добровольно присоединился к армии. Хорошая физическая подготовка позволила Мандзюку попасть в подразделение, которое регулярно решало задачу по сдерживанию оккупантов на самых горячих точках фронта.

Владимир Мандзюк больше трех лет защищал границы Украины. Свой последний бой он принял 9 апреля около Алексеевки в Сумской области. По приказу Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского защитника Украины посмертно наградили "Золотым Крестом".

Прощание с героем пройдет в поселке Дружба 13 апреля 2025 года.

Напомним, стала известна самая вероятная пара финалистов Лиги чемпионов.

Хаби Алонсо назвал вратаря, которого хотел бы видеть в мадридском "Реале" в случае возвращения в клуб.

У Артема Довбика появится новый тренер, известный специалист ведет переговоры с "Ромой".

Главный тренер "Зари" объяснил, почему Влад Супряга не стал основным игроком луганской команды.