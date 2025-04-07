Известный спортсмен из Одессы погиб в бою на фронте

Тарас Цушко во время службы в ВСУ. Фото: Facebook

На войне с российскими оккупантами на фронте погиб успешный и титулованный украинский спортсмен. Тарас Цушко завоевывал награды сразу в нескольких странах.

Спортсмен добровольно присоединился к армии, сообщает в Instagram Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

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Многократный чемпион Украины и СНГ по альпинизму Тарас Цушко погиб на фронте. Он добровольно встал на защиту страны сразу после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Свой последний бой бывший спортсмен принял 2 апреля.

Тарас Цушко в мирной жизни. Фото: Facebook

Что известно о Тарасе Цушко

До 2022 года одессит был известен как многократный чемпион Украины и международных соревнований в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Помимо этого Тарас Цушко работал инструктором по альпинизму.

Он был одним из самых прославленных альпинистов Украины. Среди достижений Цушко оказались сложные для подъема вершины пиков Украины, Кавказа и Памиро-Алая. Прощание со спортсменов состоялось 6 апреля в его родной Одессе.

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