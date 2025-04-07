Відомий спортсмен з Одеси загинув у бою на фронті

Тарас Цушко під час служби у ЗСУ. Фото: Facebook

На війні з російськими окупантами на фронті загинув успішний і титулований український спортсмен. Тарас Цушко здобував нагороди одразу в декількох країнах.

Спортсмен добровільно приєднався до армії, повідомляє в Instagram Федерація альпінізму та скелелазіння України.

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Багаторазовий чемпіон України та СНД з альпінізму Тарас Цушко загинув на фронті. Він добровільно став на захист країни відразу після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Свій останній бій колишній спортсмен прийняв 2 квітня.

Тарас Цушко в мирному житті. Фото: Facebook

Що відомо про Тараса Цушка

До 2022 року одесит був відомим як багаторазовий чемпіон України та міжнародних змагань у скельному, технічному і зимовому класах сходжень. Окрім цього, Тарас Цушко працював інструктором з альпінізму.

Він був одним із найуславленіших альпіністів України. Серед досягнень Цушка — складні для підйому вершини піків України, Кавказу та Паміро-Алая. Прощання зі спортсменом відбулося 6 квітня в його рідній Одесі.

Тарасу Цушку назавжди залишилося 45 років.

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