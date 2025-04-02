Любов Шматко пропустить матч збірної України через трагедію

Брат відомої української спортсменки загинув на фронті
Гравчиня збірної України з футболу Любов Шматко не зіграє в одному з двох матчів Ліги націй. Причиною цьому стала смерть її брата.
Про це повідомив портал "Суспільне Спорт".
Брат спортсменки загинув на війні
Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Володимир Пятенко повідомив, що брат Шматко був військовим та загинув в результаті дій ворога.
Пятенко сподівається, що Шматко пропустить перший матч з Чехією, але зіграє в другому.
"Є горе в сім'ї Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу — сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття наші їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре", — сказав Пятенко
Шматко була основною гравчинею команди в попередніх двох матчах проти Албанії та Хорватії. Загалом у неї 46 матчів за збірну та шість голів.
Зазначимо, що матчі проти Чехії пройдуть 4 та 8 квітня.
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