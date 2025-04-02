Любов Шматко пропустить матч збірної України через трагедію

Жіноча збірна України з футболу. Фото: УАФ

Гравчиня збірної України з футболу Любов Шматко не зіграє в одному з двох матчів Ліги націй. Причиною цьому стала смерть її брата.

Про це повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Володимир Пятенко. Фото: УАФ

Брат спортсменки загинув на війні

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Володимир Пятенко повідомив, що брат Шматко був військовим та загинув в результаті дій ворога.

Пятенко сподівається, що Шматко пропустить перший матч з Чехією, але зіграє в другому.

"Є горе в сім'ї Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу — сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття наші їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре", — сказав Пятенко

Шматко була основною гравчинею команди в попередніх двох матчах проти Албанії та Хорватії. Загалом у неї 46 матчів за збірну та шість голів.

Зазначимо, що матчі проти Чехії пройдуть 4 та 8 квітня.

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