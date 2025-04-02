Як ШІ показав українських олімпійців у стилі аніме – фото

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Штучний інтелект добрався вже й до українського спорту. При цьому, цього разу він особисто торкнувся спортсменів.

Герої Парижу-2024 змогли себе відчути героями аніме. Фото з роботою ШІ опублікували в НОК України.

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Ярослава Магучіх на ОІ-2024. Фото: Reuters

Як Штучний інтелект показав українських спортсменів

Штучний інтелект в останні дні почав всіх зображувати в стилі аніме. Тому не дивно, що цей тренд дістався олімпійської збірної.

Все провідні спортсмени, крім олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, отримали свій аніме-аватар. Серед щасливчиків Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк, Жан Беленюк та інші українські зірки.

Збірна України в 2024 році на Олімпійських іграх в Парижі виграла 12 медалей — три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові. В загальному заліку команда була на 22-й позиції.

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