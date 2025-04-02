Как ИИ показал украинских олимпийцев в стиле аниме - фото

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Искусственный интеллект добрался уже и до украинского спорта. При этом, на этот раз он лично коснулся спортсменов.

Герои Парижа-2024 смогли почувствовать себя героями аниме. Фото с работой ИИ опубликовали в НОК Украины.

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Ярослава Магучих на ОИ-2024. Фото: Reuters

Как искусственный интеллект показал украинских спортсменов

Искусственный интеллект в последние дни начал изображать всех в стиле аниме. Поэтому неудивительно, что этот тренд добрался и до олимпийской сборной.

Все ведущие спортсмены, кроме олимпийской чемпионки Ольги Харлан, получили свой аниме-аватар. Среди счастливчиков Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Жан Беленюк и другие украинские звезды.

Сборная Украины в 2024 году на Олимпийских играх в Париже выиграла 12 медалей — три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В общем зачете команда была на 22-й позиции.

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