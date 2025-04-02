Любовь Шматко пропустит матч сборной Украины из-за трагедии

Брат известной украинской спортсменки погиб на фронте
Игрок сборной Украины по футболу Любовь Шматко не сыграет в одном из двух матчей Лиги наций. Причиной этому стала смерть ее брата.
Об этом сообщил портал "Суспільне Спорт".
Брат спортсменки погиб на войне
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Владимир Пятенко сообщил, что брат Шматко был военным и погиб в результате действий врага.
Пятенко надеется, что Шматко пропустит первый матч с Чехией, но сыграет во втором.
"Есть горе в семье Шматко, погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде. Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую — надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования наши ей и семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо", — сказал Пятенко.
Шматко была основным игроком команды в предыдущих двух матчах против Албании и Хорватии. Всего у нее 46 матчей за сборную и шесть голов.
Отметим, что матчи против Чехии пройдут 4 и 8 апреля.
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