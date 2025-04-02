Любовь Шматко пропустит матч сборной Украины из-за трагедии

Женская сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Игрок сборной Украины по футболу Любовь Шматко не сыграет в одном из двух матчей Лиги наций. Причиной этому стала смерть ее брата.

Об этом сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Владимир Пятенко. Фото: УАФ

Брат спортсменки погиб на войне

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Владимир Пятенко сообщил, что брат Шматко был военным и погиб в результате действий врага.

Пятенко надеется, что Шматко пропустит первый матч с Чехией, но сыграет во втором.

"Есть горе в семье Шматко, погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде. Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую — надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования наши ей и семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо", — сказал Пятенко.

Шматко была основным игроком команды в предыдущих двух матчах против Албании и Хорватии. Всего у нее 46 матчей за сборную и шесть голов.

Отметим, что матчи против Чехии пройдут 4 и 8 апреля.

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