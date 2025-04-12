Відомий український боксер Мандзюк загинув у бою в Сумській області

Володимир Мандзюк на фронті. Фото: Facebook

Призер міжнародних турнірів з боксу Володимир Мандзюк загинув у Сумській області. Колишній спортсмен дістав у бою поранення, які виявилися несумісними з життям.

Мандзюк був посмертно нагороджений Головнокомандувачем ЗСУ, повідомляє у Facebook Асоціація боксу України.

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Володимир Мандзюк був вихованцем клубу "Ринг" та перспективним українським боксером. Уродженець Тернопільської області неодноразово ставав призером національних та міжнародних турнірів, мріяв назавжди пов'язати життя зі спортивною кар'єрою, але 2022 рік усе змінив.

Володимир Мандзюк після боксерського матчу. Фото: Facebook

Мандзюк в армії

У перший місяць повномасштабної російської інтервенції в Україну спортсмен добровільно приєднався до армії. Хороша фізична підготовка дозволила Мандзюку потрапити в підрозділ, який регулярно вирішував завдання зі стримування окупантів на найгарячіших точках фронту.

Володимир Мандзюк понад три роки захищав кордони України. Свій останній бій він прийняв 9 квітня біля Олексіївки в Сумській області. За наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського захисника України посмертно нагородили "Золотим Хрестом".

Прощання з героєм відбудеться в селищі Дружба 13 квітня 2025 року.

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