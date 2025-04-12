Марта Костюк спровоцировала скандал на Кубке Билли Джин

Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Теннисистки сборной Украины уверенно обыграли соперниц из Польши в квалификации Кубка Билли Джин. Выступление Марты Костюк вызвало негодование польских болельщиков.

Зрителям не понравился фирменный элемент игры Костюк, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинские спортсменки с общим счетом 3:0 взяли верх над сборной Польши по теннису в квалификации Кубка Билли Джин. Марта Костюк обыграла Катажину Кофе со счетом 2:0 (6:1, 6:3). Элина Свитолина сломила сопротивление Майи Хвалинской со счетом 2:0 (7:6, 6:3). Людмила Киченок и Надежда Киченок одолели Мартину Кубку и Майю Хвалинскую со счетом 2:0 (7:6, 7:6).

Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Реакция поляков на игру Костюк

Во время поединка киевлянки с Катажиной Кофе произошел эпизод, который вызвал недовольство части болельщиков. Марта Костюк попыталась завершить игру фирменной подачей из руки.

Однако арбитр матча не засчитал этот удар украинки. Мяч перешел к польской теннисистке, но это не помогло ей навязать борьбу сопернице. При этом польские болельщики характерным шумом выразили недовольство манерой игры Костюк. Зрители посчитали это издевательством над Катажиной и проявлением неуважения.

Такая подача уже является фирменной для Костюк. Недавно она была признана лучшей подачей месяца после того, как Марта продемонстрировала ее в матче турнира WTA с россиянкой Анной Блинковой.

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