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Теннисистка Марта Костюк спровоцировала скандал с поляками

12 апреля 2025 12:24
Иван Крутогоров - Редактор
Марта Костюк спровоцировала скандал на Кубке Билли Джин
Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Иван Крутогоров - Редактор

Теннисистки сборной Украины уверенно обыграли соперниц из Польши в квалификации Кубка Билли Джин. Выступление Марты Костюк вызвало негодование польских болельщиков. 

Зрителям не понравился фирменный элемент игры Костюк, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинские спортсменки с общим счетом 3:0 взяли верх над сборной Польши по теннису в квалификации Кубка Билли Джин. Марта Костюк обыграла Катажину Кофе со счетом 2:0 (6:1, 6:3). Элина Свитолина сломила сопротивление Майи Хвалинской со счетом 2:0 (7:6, 6:3). Людмила Киченок и Надежда Киченок одолели Мартину Кубку и Майю Хвалинскую со счетом 2:0 (7:6, 7:6). 

Марта Костюк
Марта Костюк во время подачи. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Реакция поляков на игру Костюк 

Во время поединка киевлянки с Катажиной Кофе произошел эпизод, который вызвал недовольство части болельщиков. Марта Костюк попыталась завершить игру фирменной подачей из руки. 

Однако арбитр матча не засчитал этот удар украинки. Мяч перешел к польской теннисистке, но это не помогло ей навязать борьбу сопернице. При этом польские болельщики характерным шумом выразили недовольство манерой игры Костюк. Зрители посчитали это издевательством над Катажиной и проявлением неуважения. 

Такая подача уже является фирменной для Костюк. Недавно она была признана лучшей подачей месяца после того, как Марта продемонстрировала ее в матче турнира WTA с россиянкой Анной Блинковой. 

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