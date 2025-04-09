Свитолина назвала самую перспективную теннисистку Украины

Свитолина показала 14-летнюю украинку — будет звездой тенниса
В польском городе Радом, где сборная Украины проведет матчи Кубка Билли Джин Кинг, свою тренировку провела Элина Свитолина. Компанию первой ракетке страны составила 14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр.
Свитолина оценила игру юной украинки, сообщил портал Sport.ua.
Отметим, что в Радоме Украина 11-12 апреля сыграет против Польши и Швейцарии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Хозяйкам турнира на этот раз не поможет вторая ракетка мира Ига Швентек.
Свитолина нашла талантливую украинку
Скляр еще не дебютировала на профессиональном уровне. При этом она идет 161-й место в мировом юниорском рейтинге.
Свитолина рассказала, что Полина приехала поддержать команду и ее пригласили на совместные занятия. Элина сыграла с юной спортсменкой и наблюдала за ее игрой с тренером Иваном Сергеевым.
Свитолина отметила талант Полины, похвалив ее уровень игры для такого юного возраста, хотя и указала на аспекты, которые еще нужно усовершенствовать. Элина сказала, что рада тому, что девушка имеет шанс быть рядом с командой, наблюдать за тренировками и матчами, и пожелала ей успехов в будущих соревнованиях.
"Помню время, когда мне самой выпала возможность попасть за кулисы нашей сборной, тогда у нас была очень классная команда с сестрами Бондаренко, Савчук, Федак, Бейгельзимер. Это большая мотивация для молодежи, когда ты видишь, что есть люди, которые находятся в такой же ситуации, которые из твоей страны. Я помню, что меня это очень мотивировало и давало веру двигаться вперед, побеждать, делать все возможное, чтобы попасть в команду и когда-то сыграть за женскую сборную, за Украину", — сказала Свитолина.
Напомним, экс-тренер сборной Украины может перейти в команды, которая лидирует в УПЛ в клуб Первой лиги.
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