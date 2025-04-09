Свитолина назвала самую перспективную теннисистку Украины

Элина Свитолина. Фото: Reuters

В польском городе Радом, где сборная Украины проведет матчи Кубка Билли Джин Кинг, свою тренировку провела Элина Свитолина. Компанию первой ракетке страны составила 14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр.

Свитолина оценила игру юной украинки, сообщил портал Sport.ua.

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Отметим, что в Радоме Украина 11-12 апреля сыграет против Польши и Швейцарии в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Хозяйкам турнира на этот раз не поможет вторая ракетка мира Ига Швентек.

Полина Скляр, Элина Свитолина, Катарина Завацкая, сестры Киченок. Фото: Dariusz Osiej/RCS

Свитолина нашла талантливую украинку

Скляр еще не дебютировала на профессиональном уровне. При этом она идет 161-й место в мировом юниорском рейтинге.

Свитолина рассказала, что Полина приехала поддержать команду и ее пригласили на совместные занятия. Элина сыграла с юной спортсменкой и наблюдала за ее игрой с тренером Иваном Сергеевым.

Свитолина отметила талант Полины, похвалив ее уровень игры для такого юного возраста, хотя и указала на аспекты, которые еще нужно усовершенствовать. Элина сказала, что рада тому, что девушка имеет шанс быть рядом с командой, наблюдать за тренировками и матчами, и пожелала ей успехов в будущих соревнованиях.

"Помню время, когда мне самой выпала возможность попасть за кулисы нашей сборной, тогда у нас была очень классная команда с сестрами Бондаренко, Савчук, Федак, Бейгельзимер. Это большая мотивация для молодежи, когда ты видишь, что есть люди, которые находятся в такой же ситуации, которые из твоей страны. Я помню, что меня это очень мотивировало и давало веру двигаться вперед, побеждать, делать все возможное, чтобы попасть в команду и когда-то сыграть за женскую сборную, за Украину", — сказала Свитолина.

Напомним, экс-тренер сборной Украины может перейти в команды, которая лидирует в УПЛ в клуб Первой лиги.

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