Свитолина нуждается в особом лечении из-за травмы

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинские спортсмены, к сожалению, периодически получают травмы. Для лечения и реабилитации они иногда используют нестандартные методы.

Теннисистка Элина Свитолина для реабилитации после травмы посетила мануального терапевта. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в телеграмм-канале Hospital Pass объяснил, есть ли в этом проблема.

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Он отметил, что мануальная терапия не является доказательной методикой. Но добавил, что есть проблема в "неправильной коммуникации".

Объяснение Бабелюка

Врач отметил, что мануальная терапия не является доказательной методикой, и на сегодня нет болезней, в протоколах лечения которых было бы указано "обязательно обращаться к мануальщикам".

"Также мануальная терапия не имеет долгосрочного эффекта, а может принести лишь кратковременное облегчение. Манипуляции с шеей — это вообще вещи, которые нельзя допускать", — добавил он.

Однако Бабелюк уточнил относительно профессиональных спортсменов.

"Учитывая их ежедневную работу, у них могут возникать незначительные спазмы или недомогания, которые могут устраниться маневрами по мануальной терапии".

Врач подчеркнул, что проблема в том, что мануальная терапия в Украине неправильно прокоммуницирована, что помогает разного рода шарлатанам.

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