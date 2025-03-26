Алиев показал последствия травмы и посмеялся над Милевским

Александр Алиев (справа) и Артем Милевский. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев недавно вернулся в футбол, но уже получил травму. Футболист показал последствия своего повреждения.

Алиев в очередной раз доказал, что его разногласия с Милевским остались в прошлом, сообщает Instagram-аккаунт Александра.

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Александр Алиев с травмированной рукой. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Алиев продемонстрировал травмированную руку и подтвердил, что недавно получил повреждение. "Ну что, Сан Саныч сыпется уже, как песочный домик. Приплыли тапочки к обрыву. Но ничего, будем только сильнее", — прокомментировал травму Алиев.

Милевский и торт

Бывший и нынешний одноклубник Александра Алиев Артем Милевский получил памятный подарок по случаю юбилея в клубе. Форвард работает в IGNIS уже год. Именно такая надпись с портретом футболиста украсила торт, покрытый красной глазурью.

Артем Милевский с тортом. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Однако десерт ввел Милевского в ступор. Проблема оказалась в упаковке, которую Артем не смог собрать после того, как увидел торт в раздевалке и собрался отнести его домой.

"Посмотрите на этого дикаря. Чудак даже не умеет закрывать коробку. Ты хоть не позорься. Так его неси, в руках. А рассказывать сейчас будет... Бедная Тамила, убежит сегодня из квартиры", — со смехом комментировал ситуацию Алиев.

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