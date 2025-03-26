Алієв показав наслідки травми та посміявся над Мілевським

Олександр Алієв (праворуч) та Артем Мілевський. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв нещодавно повернувся у футбол, але вже отримав травму. Футболіст показав наслідки свого пошкодження.

Алієв укотре довів, що його розбіжності з Мілевським залишилися в минулому, повідомляє Instagram-аккаунт Олександра.

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Експівзахисник "Динамо" і військовослужбовець Олександр Алієв нещодавно почав знову виходити на поле. Він захищає кольори команди IGNIS із медіаліги. Хавбек уже встиг стати новим кумиром місцевих уболівальників, але найближчим часом йому буде важко грати.

Олександр Алієв із травмованою рукою. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Алієв продемонстрував травмовану руку і підтвердив, що нещодавно отримав пошкодження. "Ну що, Сан Санич сиплеться вже, як пісочний будиночок. Припливли капці до обриву. Але нічого, будемо тільки сильнішими", — прокоментував травму Алієв.

Мілевський і торт

Колишній і нинішній одноклубник Олександра Алієва Артем Мілевський отримав пам'ятний подарунок з нагоди ювілею в клубі. Форвард працює в IGNIS уже рік. Саме такий напис із портретом футболіста прикрасив торт, вкритий червоною глазур'ю.

Артем Мілевський із тортом. Фото: скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Однак десерт ввів Мілевського в ступор. Проблема виявилася в упаковці, яку Артем не зміг зібрати після того, як побачив торт у роздягальні та зібрався віднести його додому.

"Подивіться на цього дикуна. Дивак навіть не вміє закривати коробку. Ти хоч не ганьбися. Так його неси, в руках. А розповідати зараз буде... Бідна Таміла, втече сьогодні з квартири", — зі сміхом коментував ситуацію Алієв.

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