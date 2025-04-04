Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Спортивний лікар пояснив проблему із травмою Світоліної arrow

Спортивний лікар пояснив проблему із травмою Світоліної

4 квітня 2025 17:08
Максим Коваленко - Редактор
Світоліна потребує особливого лікування через травму
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina
Максим Коваленко - Редактор

Українські спортсмени, на жаль, періодично зазнають травм. Для лікування та реабілітації вони інколи використовують нестандартні методи.

Тенісистка Еліна Світоліна задля реабілітації після травми відвідала мануального терапевта. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у телеграм-каналі Hospital Pass пояснив, чи є в цьому проблема.

Читайте також:

Він зазначив, що мануальна терапія не є доказовою методикою. Але додав, що є проблема в "неправильній комунікації". 

Пояснення Бабелюка

Лікар зазначив, що мануальна терапія не є доказовою методикою, і на сьогодні немає хвороб, у протоколах лікування яких було б вказано "обов'язково звертатися до мануальників".

"Також мануальна терапія немає довготермінового ефекту, а може принести лише короткотривале полегшення. Маніпуляції з шиєю — це взагалі речі, які не можна допускати", — додав він. 

Проте Бабелюк уточнив щодо професійних спортсменів.

"Зважаючи на їх щоденну роботу, в них можуть виникати незначні спазми чи нездужання, які можуть усунутися маневрами з мануальної терапії". 

Лікар підкреслив, що проблема в тому, що мануальна терапія в Україні неправильно прокомунікована, що допомагає різного роду шарлатанам.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" збирається серйозно підсилитись на клубний чемпіонат світу, прізвище гравця вас здивує.

Тим часом легенда "містян" оголосила, що залишить клуб наприкінці цього сезону.

Стали відомі способи, як швидко позбутися набряків в домашніх умовах.

Якщо ви хочете схуднути до літа, прочитайте про хороші способи досягнути цієї цілі.

спорт Еліна Світоліна Змагання Теніс травма
Реклама
Реклама
Реклама