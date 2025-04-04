Світоліна потребує особливого лікування через травму

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українські спортсмени, на жаль, періодично зазнають травм. Для лікування та реабілітації вони інколи використовують нестандартні методи.

Тенісистка Еліна Світоліна задля реабілітації після травми відвідала мануального терапевта. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у телеграм-каналі Hospital Pass пояснив, чи є в цьому проблема.

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Він зазначив, що мануальна терапія не є доказовою методикою. Але додав, що є проблема в "неправильній комунікації".

Пояснення Бабелюка

Лікар зазначив, що мануальна терапія не є доказовою методикою, і на сьогодні немає хвороб, у протоколах лікування яких було б вказано "обов'язково звертатися до мануальників".

"Також мануальна терапія немає довготермінового ефекту, а може принести лише короткотривале полегшення. Маніпуляції з шиєю — це взагалі речі, які не можна допускати", — додав він.

Проте Бабелюк уточнив щодо професійних спортсменів.

"Зважаючи на їх щоденну роботу, в них можуть виникати незначні спазми чи нездужання, які можуть усунутися маневрами з мануальної терапії".

Лікар підкреслив, що проблема в тому, що мануальна терапія в Україні неправильно прокомунікована, що допомагає різного роду шарлатанам.

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