Світоліна назвала найперспективнішу тенісистку України

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

У польському місті Радом, де збірна України проведе матчі Кубка Біллі Джин Кінг, своє тренування провела Еліна Світоліна. Компанію першій ракетці країни склала 14-річна українська тенісистка Поліна Скляр.

Світоліна оцінила гру юної українки, повідомив портал Sport.ua.

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Зазначимо, що в Радомі Україна 11–12 квітня зіграє проти Польщі та Швейцарії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Господаркам турніру цього разу не допоможе друга ракетка світу Іга Швентек.

Поліна Скляр, Еліна Світоліна, Катаріна Завацька, сестри Кіченок. Фото: Dariusz Osiej/RCS

Світоліна знайшла талановиту українку

Скляр ще не дебютувала на професійному рівні. При цьому вона йде 161-ю місце у світовому юніорському рейтингу.

Світоліна розповіла, що Поліна приїхала підтримати команду і її запросили на спільні заняття. Еліна зіграла з юною спортсменкою та спостерігала за її грою з тренером Іваном Сергєєвим.

Світоліна відзначила талант Поліни, похваливши її рівень гри для такого юного віку, хоча й вказала на аспекти, які ще потрібно вдосконалити. Еліна сказала, що рада від того, що дівчина має шанс бути поруч із командою, спостерігати за тренуваннями й матчами, та побажала їй успіхів у майбутніх змаганнях.

"Пам'ятаю час, коли мені самій випала нагода потрапити за лаштунки нашої збірної, тоді в нас була дуже класна команда з сестрами Бондаренко, Савчук, Федак, Бейгельзімер. Це велика мотивація для молоді, коли ти бачиш, що є люди, які перебувають у такій самій ситуації, які з твоєї країни. Я пам'ятаю, що мене це дуже мотивувало і давало віру рухатися вперед, перемагати, робити все можливе, щоб потрапити в команду і колись зіграти за жіночу збірну, за Україну", — сказала Світоліна.

Нагадаємо, екстренер збірної України може перейти в команду, яка лідирує в УПЛ у клуб Першої ліги.

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